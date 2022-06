TV-Legende Harald Schmidt im Interview: „Ihr Lieben, ich bin ein PR-Automat“

Uderns – Harald Schmidt erscheint unter großem Wiedererkenn-Beifall auf der Bühne des Steudltenn in Uderns und gesteht: „Ich habe kein Programm.“ Dies entpuppt sich in den nächsten 100 Minuten als Tiefstapelei. Mit Festivalleiter Hakon Hirzenberger als Stichwortgeber zieht der deutsche Entertainer sämtliche verfügbaren Register. Schmidt witzelt und lästert, über Elternabende generell und Dutt tragende Jungpapas insbesondere, er öffnet seinen Fundus an Anekdötchen, Zoten und Schnurren, zum Gaudium seines Fanclubs im ausverkauften Stadl.

Am Ende des Promi-Gastspiels am Dienstag gibt es Frittatensuppe für alle, denn der Star des Abends hat als Herausgeber eigentlich ein kürzlich erschienenes Buch zu promoten: „In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe“ heißt das bei Brandstätter erschienene Kompendium. In diesem nähert sich Schmidt – bzw. vor allem namhafte Co-Autoren – dem Schriftsteller Thomas Bernhard kulinarisch an.