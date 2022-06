Eklat bei Klage gegen HG Lab Truck: Forderung auf 2,4 Mio. Euro erhöht

Innsbruck – Als die einst vom Land Tirol direkt beauftragte Firma HG Pharma rund um Mediziner Ralf Herwig schon in aller Munde war, wurde im September am Landesgericht auch noch die 963.000-Euro-Klage eines Salzburger PCR-Test-Zulieferers gegen die Pharma-Tochter HG Lab Truck (HG) verhandelt. Nach Vergleichsversuchen trafen gestern beide Streitteile wieder vor Zivilrichterin Barbara Lonsing zusammen. Harte Worte und eine Ausweitung der Klagsforderung auf 2,43 Millionen Euro folgten.

Ein Geschäftsführer der Salzburger: „Festzuhalten ist, dass da beide Seiten unter größten Anstrengungen in der Pandemie erst einmal einen tollen Job gemacht haben. So konnte HG jeden Tag alle Testungen durchführen. Nachdem unsere Firma dies Herrn Herwig aber alles vorfinanziert hat, bin ich maßlos enttäuscht, dass man nach bis zu 16 Mio. Euro Umsatz nun so billig die Zahlung verweigert!“ Dies sei im Wirtschaftsleben besonders bedenklich, da „ein Unternehmen, das nicht über unsere Rücklagen verfügt, so in die Insolvenz getrieben wird“.