HG Lab Truck wurde fortgesetzt: Vergleich gescheitert

Innsbruck – Am Donnerstag ist am Landesgericht Innsbruck der Zivilprozess über die Klage eines einstigen Salzburger Zulieferers der ehemals für das Land Tirol mit PCR-Testungen beauftragten HG Lab Truck fortgeführt worden. Ein Vergleich war im Raum gestanden, offenbar aber gescheitert. Der Prozess begann mit einem emotionalen Schlagabtausch zwischen dem Rechtsvertreter der HG Lab Truck und dem Geschäftsführer des Zulieferers. Letzterer weitete die Klage auf 2,43 Millionen Euro aus.

"Es hakt an der Kompromisslosigkeit der Gegenseite", beantwortete Kurt Waldhör, Rechtsvertreter der Salzburger Klagepartei, zu Beginn des Prozesses die Frage der Richterin, woran die Vergleichsgespräche denn gescheitert seien. Seinem Mandanten seien lediglich 50.000 Euro angeboten worden, das habe man so nicht akzeptieren können.

Das stimme so nicht, entgegnete Mario Spanyi, Rechtsvertreter der HG Lab Truck, Tochterfirma der in Kirchberg ansässigen HG Pharma, und hielt fest, dass 300.000 Euro angeboten worden seien. "Wir können und wollen Dinge nicht bezahlen, die so nicht geliefert wurden", betonte Spanyi zudem.