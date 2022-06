Kiloweise Kokain im Zillertal verkauft: Polizei hob Drogenring aus

Die Drogen wechselten vorwiegend in Parks, auf Sportplätzen und in Lokalen im Zillertal den Besitzer (Symbolbild).

Ried im Zillertal – In Tirol ist ein überregional agierender Drogenring zerschlagen worden. Die Hauptbeschuldigten – ein 43-jähriger Kroate sowie ein 42-jähriger und ein 31-jähriger Nordmazedonier – wurden, beginnend im März dieses Jahres, im Zillertal bzw. in München festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die drei Männer sollen seit 2020 mit mindestens vier Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von ca. 400.000 Euro gehandelt haben. Die 30-jährige Ehefrau des 31-Jährigen wurde wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen.