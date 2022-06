Erik Nielsen ist neuer Chefdirigent der Tiroler Festspiele Erl

Erl – Es ist keine leichte Zeit für Festspielmacher. Da ist die Corona-Pandemie, von der man nicht weiß, wie sie sich ab Herbst wieder niederschlägt, wie der Erler Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner bei der Vorstellung des Programms für den Winter 2022/23 am Donnerstagvormittag anmerkte. Zumindest im Sommer könne man nun unbeschwert und unbelastet veranstalten. Aber nur im Bezug auf Corona, denn da ist auch noch der Ukraine-Krieg, der nun seinen Schatten bis nach Erl wirft. Auch im Orchester hat er seinen Niederschlag gefunden. Immerhin sitzen dort auch Musiker aus Belarus, zudem wird russische Musik auf dem Programm stehen. Die Verantwortlichen sind auf alle Fälle gegen Ausgrenzung, man bejaht russische Musik und Musiker. So stehen in der Wintersaison u. a. Werke von Sergei Rachmaninow auf dem Spielplan und die Musiker aus Belarus seien eine Bereicherung für die Qualität. Wichtig sei jedoch, dass alle engagierten Künstler den Krieg verurteilen und „sich klar und deutlich bekennen“, wie Haselsteiner betont. Wobei man sich bei den Festspielen als eine Nation verstehe.