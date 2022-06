Circo Paniko in Hall: Die Welt ist ein Zirkus – ihr Untergang ein Erlebnis

Der „Circo Paniko“ bricht mit vielen (Klischee-)Vorstellungen eines klassischen Zirkus: Es gibt keinen Direktor, keine Hierarchien, künstlerische Entscheidungen werden möglichst im Kollektiv diskutiert: „Daher dauert es manchmal auch etwas länger“, meint Federico lachend. Auch sonst läuft hier vieles anders: Beim neuen Programm – das in Hall Österreich-Premiere feiert – steht zwar die Basis, fixfertig ist es aber keineswegs: „Die Nummern können und sollen sich noch entwickeln. Wer am ersten Tag kommt, erlebt vielleicht etwas anderes als am letzten Tag“, erklärt der gebürtige Mailänder, der, wie alle „Paniko“-Mitglieder, übrigens keiner traditionellen Zirkusfamilie entstammt.

Was das bedeuten soll? Das schaut man sich am besten selber an. Wild und verrückt dürfte es auf alle Fälle werden – so wie 2019, als der „Circo“ auf Einladung des Kulturlabors Stromboli erstmals Hall beehrte – und gleich im Sturm eroberte. Wie damals beleben die Italiener auch wieder das (Klein-)Stadtbild: Sie wohnen alle am Haller Campingplatz, haben teilweise Kind und Kegel, auf jeden Fall aber Zirkushundedame „Dea“ dabei, kaufen ihr Gemüse beim Bauern in Heiligkreuz – und radeln für die Vorstellungen vom Stadtrand zum Zirkuszelt.