Lückenschluss der Ötztaler Galerien für Sommer 2023 anvisiert

Seit dem Sommer 2020 ist dieser Abschnitt der B186 Schauplatz einer Großrutschung, die insbesondere nach der Schneeschmelze immer wieder einsetzt. In einer ersten Bauphase mussten die beiden als Lawinengalerien konzipierten Bauwerke bereits verstärkt werden. Sieben Millionen Euro wurden hier investiert. Doch Hangrutschungen und Steinschlagereignisse ließen nicht nach. Die Lösung wurde daher im Lückenschluss der beiden Galerien gesehen. Damit schafft man eine durchgehende, insgesamt 915 Meter lange Schutzgalerie, wie Johannes Monz vom Baubezirksamt (BBA) Imst erklärt. Das neue Mittelstück wird 208 Meter lang sein und ist in 20 Blöcke unterteilt. Die Zahlen sind beeindruckend: 75.000 m³ werden bewegt, 5400 m³ Beton verarbeitet. Dazu kommen rund 6500 m an Mikropfählen zum Einsatz und die Bewehrung der neuen Galerie macht noch einmal 755 Tonnen aus. Monz hebt besonders hervor, dass es künftig einen eigenen Fahrradstreifen in der Galerie geben wird, um die Sicherheit der Radler zu erhöhen. Acht Millionen Euro sind für den Lückenschluss veranschlagt.