Motorradlenker prallte auf der A12 bei Innsbruck gegen Leitschiene

Innsbruck – Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck verletzt. Der 42-Jährige war gegen 20.15 Uhr in Richtung Westen unterwegs, als er laut Polizei in der Autobahnausfahrt Innsbruck-Kranebitten gegen die linke Leitplanke geprallt sein dürfte. Der Biker stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades.