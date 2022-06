71-Jähriger stürzte in Bad Häring mit E-Bike: schwer verletzt

Bad Häring – Ein 71-Jähriger hat sich am Donnerstagabend in Bad Häring beim Sturz mit seinem E-Bike schwer verletzt. Der Österreicher war gegen 21.20 Uhr im Bereich Grenzhäusl in Fahrtrichtung Kirchbichl unterwegs. Dabei kam er auf der asphaltierten und nicht beleuchteten Gemeindestraße aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Der 71-Jährige blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.