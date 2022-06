Flüchtiger Häftling tötete in den USA vier Kinder

San Antonio – Ein vor rund drei Wochen entflohener Häftling, der auf der Flucht vier Kinder und einen Erwachsenen ermordet haben soll, ist bei einem Schusswechsel mit der Polizei im US-Bundesstaat Texas getötet worden. Beamte hätten den 46-Jährigen am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer Verfolgungsjagd in einem gestohlenen Wagen in der Kleinstadt Jourdanton im Bezirk Atascosa gestellt, teilte die texanische Strafjustizbehörde mit.