Sommerlich warm, aber Unwettergefahr: So wird das Wetter zu Pfingsten

Am Pfingstwochenende muss man in Tirol wieder mit teils heftigen Gewittern rechnen.

„Am Freitagnachmittag und -abend herrscht örtlich Unwettergefahr“, warnt Manfred Spatzierer, Meteorologe der Unwetterzentrale. „Stellenweise kann es am Alpennordrand zu Starkregen, großem Hagel und Sturmböen kommen“. Auch sonst entstehen im Bergland lokale Hitzegewitter, vorerst ruhig und mit bis zu 30 Grad sommerlich warm gestaltet sich das Wetter in den südlichen Becken sowie im Osten. In der Nacht steigt die Gewitterneigung dann auch hier an.