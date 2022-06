Paris-Chefin Mauresmo korrigierte sich nach Kritik am Frauen-Tennis

Amelie Mauresmo, die Turnierdirektorin in Paris.

Paris – Ihre Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden, sagte die Französin dem Tennis Channel. Mauresmo hatte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch verteidigt, dass es sich bei neun der zehn in Paris gespielten Abendspiele um Männer-Partien gehandelt habe.

Lediglich die Französin Alizé Cornet und Jelena Ostapenko aus Lettland durften einmal zur besten Sendezeit in der Night Session auf den Court Philippe Chatrier. Mauresmo hatte gesagt, sie habe beinahe jeden Tag nach einer Partie bei den Frauen gesucht, die es von der Konstellation her verdient gehabt habe, am Abend stattzufinden. „Ich muss zugeben, das war schwierig."