Zwei Base-Jumper in Norditalien tödlich verunglückt

Riva del Garda – Zwei Base-Jumper sind in den Bergen Norditaliens tödlich verunglückt. Am Freitag starb ein 33 Jahre alter Brite nördlich des Gardasees am Monte Brento, wie die Polizei in Riva del Garda bestätigte. Der Mann sei bei Drau gegen den Fels gekracht, weil er mit seinem Flügelanzug (Wingsuit) in der Luft nicht in Bewegung kam. Auf dem bei Extremsportlern beliebten Absprungspunkt "Happy Birthday" seien in der Früh auch andere Base-Jumper gewesen, hieß es weiter.