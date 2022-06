Paar prallte in Längenfeld mit E-Bikes zusammen: Frau verletzt

Längenfeld – Ein Ausflug mit E-Bikes in Längenfeld endete am Freitag für eine Niederländerin im Krankenhaus. Die Frau war am Vormittag gemeinsam mit ihrem Ehemann unterwegs. Auf Höhe der Feuerwehr bog der Mann nach rechts ab. Seine Frau folgte ihm, schloss dabei aber zu schnell auf und fuhr auf den Hinterreifen des Bikes ihres Mannes auf. Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht zu. Sie wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)