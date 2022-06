ÖEHV und ICE Hockey League schlossen neuen Kooperationsvertrag ab

Der österreichische Eishockey-Verband ÖEHV und die ICE Hockey League haben einen neuen Kooperationsvertrag über drei Saisonen abgeschlossen. Wie in einer Mitteilung am Freitag bekanntgegeben wurde, tritt ab kommender Saison eine neue Kaderregelung in Kraft. Bei den acht österreichischen Teams müssen jeweils zwölf für das ÖEHV-Team einsetzbare Profis am Spielbericht aufscheinen, davon zumindest zwei U24-Spieler.