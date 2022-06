Sozialverein: Im „Thaur-Einsatz“ für die Menschen

Für die in der Pandemie neu hinzugekommenen Aufgaben „waren wir schon geübt“, erklärt Obmann Giner – Arztbesuche, Apotheken- und Einkaufsdienste, Bücherlieferungen und mehr. Dann brach der Ukraine-Krieg aus – und brachte weitere große Herausforderungen, gerade in Thaur: „Bis man sich im Land Tirol einig war, was zu tun sei, hatten wir schon alles organisiert“, schmunzelt Giner. Innerhalb kurzer Zeit kamen 150 Menschen nach Thaur, davon 70 Kinder. Deutschkurse wurden organisiert, die Kinder konnten schon nach einer Woche Kindergarten und Schule besuchen. Bisher organisierten die Thaurer Bauern elf Hilfslieferungen in die Ukraine. Sammelaktionen (Geld- und Sachspenden) kamen neben den Menschen in der Ukraine aber auch den Geflüchteten in Thaur zugute. Bis die Flüchtlinge die blaue Karte bekommen und in die Grundversorgung aufgenommen werden, dauere es nämlich, merkt Giner an.