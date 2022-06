„Die Maschine steht nicht still“: Reales Leben und Logarithmus

Caroline Peters brilliert in ihrem „Nicht-Solo für eine Darstellerin & the machine“. © Frank Dehner

Wien – Stroboskop, Sound und eine Bilderflut imaginieren das Zuhause von Kuno und ihrem virtuellen Dienstmädchen Isadora, das auch vertraute Namen wie Siri oder Alexa tragen könnte. E. M. Forsters Science-Fiction-Kurzgeschichte „The Machine Stops“ aus dem Jahr 1909 und das eigene Erleben der mit den Corona-Lockdowns verbundenen beruflichen wie sozialen Vollbremsung inspirierten die Burgschauspielerin Caroline Peters zu dem nun im Rahmen der Festwochen am Theater Nestroyhof Hamakom uraufgeführten Abend „Die Maschine steht nicht still“.

Das spinnennetzartige Abendkleid (Kostüme: Flora Miranda) ist grasgrün. Gras, Natur, überhaupt das „Draußen“ ist in Kunos Welt jedoch bedrohliches Terrain. Durcheinander gerät sie, als ihr Vater – E. M. Forster hat dabei einen Bild-Auftritt – sie zu einem „analogen“ Treffen überreden möchte. Besser ist, die Freunde zum virtuellen Abendessen einzuladen und mithilfe von Isadora (Andrea Gabriel als Live-Kamera-bewehrter Engel an Peters’ Seite) an einem schicken Menü zu basteln.

Dieses Essen „à la letzte Jahrtausendwende“, angereichert mit witzigen Querschlägern in Richtung Molekularküche und Molekülketten finden auch in den großartigen Visuals von Eric Dunlap Verwendung, ist das pointenreiche Zentrum des Stücks. Mittels Videos schlüpft Peters in die Rollen ihrer sechs Gäste. Dabei kann die Schauspielerin als Mansplainer Popper, der inzwischen „lieber Botenstoffberichte als Goethe liest“ oder als Selbstdarstellerin Rachel lustvoll ihr gestalterisches Talent beweisen.

Das alles ist äußerst amüsant und doch geht es Peters und dem Medienkunst-Team Ledwald, das neben den Gabriel, Miranda und Dunlap noch Sounddesigner Lars Deutrich umfasst, um einen tiefschürfenderen Blick in die gar nicht so ferne Zukunft und auf die Verluste, die entstehen, wenn „Maschinen“ die menschliche Existenz bestimmen.

Am Screen erscheint, zunehmend in Pixel gespalten, Gustav Klimts „Der Kuss“ und erinnert an die körperliche Nähe, die irgendwann einmal Vertrauen schuf. Dafür scheint es zu spät zu sein, jedes Update macht die schöne, neue Welt scheinbar „wirklicher“, zu behaupten gilt es, „Monster und Frankenstein“ zugleich zu sein und sich zu versichern, dass die liebe Isadora nur ein „Betriebssystem“ ist.