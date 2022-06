Lexus RX: Hat die Zügel intuitiv im Griff

Brüssel – Die Begeisterung der Techniker und Produkt-Verantwortlichen ist ansteckend, und angesteckt werden kann, was Lexus auf die Premieren-Bühne gestellt hat: den neuen RX. Er ist jetzt reif für den Start in die fünfte Generation.

Eliminiert wurde die Rätselhaftigkeit des Infotainment-Systems. Das geht Hand in Hand mit dem neuen Cockpit-Layout, das bereits im NX eingeführt wurde. Lexus bezeichnet es mit dem markanten Wort „Tazuna“, das steht sinngemäß für die Zügel eines Pferdes, damit kann man, wie im kompakten Pendant bereits erfahren, den Edel-Japaner tatsächlich intuitiv im Griff haben. Das Zentral-Display misst 14 Zoll, es ist ins Armaturen-Board integriert, ragt nicht prominent über den Frontscheiben-Horizont.

In Fortsetzung ihrer Pionier-Rolle als Hybrid-Vorreiter setzt die Toyota-Tochter nochmals verstärkt auf Antriebs-Elektrifizierung. Dieses Mal in dreifacher Interpretation. Der Einstieg erfolgt mit dem 350h, einem Vollhybrid-System, das in dieser Version ebenfalls bereits im NX debütiert hat. Die Kooperation zwischen 2,5-Liter-Saugbenziner und E-Aggregat produziert 245 PS Systemleistung. Der gleiche Otto kooperiert auch im Plug-in-Hybrid-Antrieb mit einem Stromer. Damit offeriert Lexus erstmals einen aufladbaren Teilzeit-Elektriker. Der leistet, wie im Toyota RAV4, allradgetriebene 306 PS. Auf Basis eines 18,1-kWh-Akkus sollen 65 Kilometer E-Reichweite möglich sein. Sowohl im Voll- als auch im Plug-in-Hybrid dirigiert ein stufenloses Planetenrad-Getriebe die Fahrstufen. Das ist unter Europäern noch immer nicht rasend beliebt. Da hat Lexus nun eine Alternative im Talon: Die Top-Motorisierung ist zwar ein selbstladender Hybrid, doch einer, der mit einem Turbomotor (es bleibt beim 2,4-Liter-Benziner) operiert. Das ist eine Premiere bei Lexus, die noch dazu mit einer sechsstufigen Automatik zusammengespannt ist. Leistungs-Output sind 371 PS und 645 Nm. Antriebskraft wird beiden Achsen zugeteilt, elektronisch dirigiert und automatisch koordiniert.