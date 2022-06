Toyota GR86: Ein Analoger fürs digitale Zeitalter

Sevilla – Es ist dieses Funkeln in den Augen, das die Erwartungen schürt, wenn die Techniker erzählen, was sie angestellt haben, um aus dem GT86 den GR86 zu machen. Dezidiert einen Sportler, wie gehabt. Dahinter steckt Gazoo Racing, jene Rennsport-Abteilung, die in Großserien-Modellen für weit mehr als bloß motorisches und fahrwerksseitiges Feintuning steht.

Wir erinnern uns an die Premiere des GT86 vor zehn Jahren. Das war Toyotas erster sportlicher Vorstoß nach langer Zeit. Auf die klassische Art des Hauses: Frontmotor, Heckantrieb. Knackig-kurz, im Coupé-Schnitt, zweitürig, zwei-plus-zweisitzig. Die Hinterbank schmal, der Fond eng, in den Kofferraum passt Wochenend-Gepäck. Das Design wirkte bieder, so als hätte man sich noch nicht so richtig getraut. Der 2,4-Liter-Boxer lieferte 200 PS (und 205 Nm), mit manueller Fahrstufen-Sortierung, er erforderte Drehzahl und Schwung-Ausnützung.