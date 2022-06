Bildungszentrum Kals: „Den Glauben nicht verlieren“

Die Geschichte könnte sich vielleicht tatsächlich so abspielen. Ein Mädchen in Unterpeischlach, jener Kalser Fraktion also, die noch im Iseltal liegt und damit am weitesten vom Ortskern im Kalsertal entfernt, hat einen Traum. Es möchte den höchsten Berg Österreichs erklimmen. Fünf Freunde schenken dem Mädchen keinen Glauben und schüren Zweifel an der Machbarkeit. Sie lachen es sogar aus. Doch das Mädchen lässt sich nicht beirren. Zu Fuß macht es sich auf den Weg, kommt durch alle Kalser Fraktionen, steigt auf bis zur Adlersruhe. Dort trifft es auf einen Bergführer, der auf die Sicherheitsregeln im Gebirge aufmerksam macht und das Mädchen auf den Gipfel des Großglockners begleitet. Nach seinem Triumph steigt das Mädchen ab und ruht sich beim Lucknerhaus aus. Es schläft ein. Dort finden es seine fünf Freunde auf, die sich besorgt ebenfalls auf den Weg gemacht hatten. „Man darf sich von seinen Träumen und Zielen nicht abbringen lassen und den Glauben an die eigene Kraft nicht verlieren“, beschreibt Michaela Troger, was die Kinder sich und anderen durch ihre Erzählung mitteilen wollten.