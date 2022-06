Ökologisch und sozial enorm teuer: Verkehr kostet 19 Milliarden Euro pro Jahr

Wien – Österreichs Verkehrssystem verursacht hohe ökologische und soziale Kosten, so das Ergebnis einer aktuellen VCÖ-Studie. Insgesamt würde der Verkehr jährlich rund 19 Mrd. Euro an externen Kosten ausmachen, allein der Pkw-Verkehr ist für über 12,5 Mrd. Euro verantwortlich. Im Schnitt fließen in Österreich fast 16 % der Haushaltsausgaben in die Mobilität, das sind rund 500 Euro pro Monat, und davon 440 Euro ins Auto. Für den öffentlichen Verkehr würden im Schnitt 35 Euro pro Haushalt ausgegeben.

In Summe würden Österreichs Haushalte für Mobilität rund 24 Mrd. Euro pro Jahr ausgeben. Dabei würden Haushalte mit einem Auto über 40 Jahre gerechnet mehr als 200.000 Euro zahlen, mit zwei Autos rund 380.000 Euro. „Das aktuelle Verkehrssystem ist nicht nur für die Haushalte teuer, sondern auch für die Gesamtgesellschaft, denn es ist klimaschädlich und vor allem sozial ungerecht“, so VCÖ-Experte Michael Schwendinger. So würden wohlhabende Haushalte um ein Vielfaches mehr an Umwelt- und Gesundheitsschäden durch das Autofahren verursachen wie Haushalte mit niedrigem Einkommen. Die zehn Prozent der Haushalte mit dem höchsten Einkommen würden im Schnitt mit rund 1660 Litern sechsmal so viel Sprit tanken wie die zehn Prozent der Haushalte mit dem niedrigsten Einkommen. Auch von Förderungen wie Pendlerpauschale und der Steuerbegünstigung profitieren wohlhabende Haushalte am stärksten. Das reichste Einkommensviertel bekommt mit 35 Prozent ein zwölfmal so großes Stück vom Pendlerförderkuchen wie das ärmste Einkommensviertel.