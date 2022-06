Fiat Chrysler zahlt 300 Millionen Dollar Strafe wegen Dieselskandal

New York/Amsterdam – Der Autobauer Fiat Chrysler hat sich im Dieselskandal der Verschwörung zum Betrug für schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar (280 Millionen Euro) zugestimmt. Wie der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Kenneth Polite am Freitag mitteilte, war der Autobauer "an einem mehrjährigen Plan zur Irreführung von US-Aufsichtsbehörden und Kunden beteiligt".