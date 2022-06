Techniktag der Imster HTL lässt wieder Ideen sprühen

Ideen gefällig? Mit einem Büchl, einer E-Gitarre und dazugehörigen Sitzmöbeln holte ein Imster Duo den ersten Preis bei „Be the Best“.

Imst – „Die Ausstellung ist ein Spiegel der Vielfalt, der Ideen, der Kreativität und der Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler“, wird Stefan Walch, der Direktor der HTL Imst, nicht müde zu betonen. Am Freitag standen 29 Ideen, Visionen und Lösungen dicht an dicht im Parterre und ersten Stock der Schule. Der Techniktag versteht sich als eine Art Leistungsschau der Bereiche Hoch-, Tief- und Holzbau sowie Innenarchitektur und Design. Man darf staunen und anerkennend nicken, woran die Absolventen der Abschlussklassen das abgelaufene Schuljahr intensiv gearbeitet haben.

Zwei Projekte hatten es schon im Vorfeld zu medialer Aufmerksamkeit gebracht. Mathias Schärmer und Melchior Wachter hatten mit ihrem Büchl (ein Alphorn, gebogen in Fanfarengröße), einer E-Gitarre und dazugehörigen Sitzmöbeln am 22. April den Sieg bei „Be the Best“ der Tiroler Wirtschaftskammer eingefahren. „Melchior hat sich sogar eine eigene Drechselmaschine um 10.000 Euro angeschafft, um sein Büchl zu produzieren“, ist Werner Mungenast, Abteilungsvorstand für Innenarchitektur und Design, selbst begeistert vom Einsatz seiner Schützlinge. Einen zweiten Platz bei diesem Bewerb holten Philipp Eckhart, Christoph Gundolf und Julian Oberhofer mit einem „Greenpark Prutz“, eine grüne Vision für das Gewerbegebiet mit angehobener Grünfläche über den Gebäuden.