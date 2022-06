Mercedes GLC: Verbrennen ist noch nicht verboten

Stuttgart – Erinnert sich noch jemand an den Ursprung dieser Baureihe? Es war 2008, als Mercedes den GLK lancierte, ein mittelgroßes Sport Utility Vehicle mit recht kantigem Auftreten, um an die traditionsreiche G-Klasse zu erinnern. Über Offroadtalent verfügte der GLK zwar, jedoch nicht über die Maßen hinaus, denn das Modell war zuvorderst für die Straße gedacht. An Erfolg mangelte es nicht, auch wenn die Ecken und Kanten wohl nicht jedermanns Sache waren. Sieben Jahre später machte Mercedes einiges anders: Die Bezeichnung wechselte von GLK auf GLC, um die technische Nähe zur C-Klasse zu erwähnen. Zudem erlaubte sich Mercedes, beim Design softe Rundungen anzuwenden, gipfelnd darin, ein Coupé-Derivat zu lancieren. Erfolg erzielten GLK und GLC (auch als Coupé) gleichermaßen, sie verkauften sich inzwischen weltweit über 2,6 Millionen Mal. In den vergangenen zwei Jahren war der GLS sogar das meistverkaufte Modell im Mercedes-Programm.