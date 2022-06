Fantastisch bombastisch: Tiroler Symphonieorchester spielt Mahler und Beethoven

Chefdirigent Kerem Hasan spornt das „Tiroler Symphonieorchester Innsbruck“ bei Mahlers Fünfter zu einer Top-Leistung an.

Innsbruck – Gustav Mahlers Fünfte. Groß besetztes Orchester, Bläser en masse, die Bühne rappelvoll beim finalen Konzert der Saison mit dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck (TSOI) Donnerstagabend im Congress. Es ist ein (denk-)würdiger Schlusspunkt nach dem Motto „Klotzen statt Kleckern“. Chefdirigent Kerem Hasan hat das um etliche Substitute verstärkte Großaufgebot bestens im Griff und im Überblick. Wie schade, dass der Londoner im Zuge des Intendantenwechsels am Tiroler Landestheater nach der Saison 2022/23 Innsbruck wohl auch verlassen wird.

Hasan und Co. bereiten Mahlers oft gespielten symphonischen Geniestreich Nummer 5 zum Festmahl für die Ohren auf (zu sehen gibt es auch einiges: MusikerInnen, die physisch an ihre Grenzen gehen). Allein die Lautstärke, fantastisch bombastisch, mag manch empfindlicheren Gehörgang phasenweise auf eine schmerzhafte Probe stellen. Sie entspricht aber dem Anlass, der Dramatik und der überwältigenden Klangvielfalt dieses Mammut-Œuvres.

Mahler hat es gut gemeint mit den einzelnen Instrumentengruppen: Fast jedes Register bekommt solistisch seinen großen Auftritt. Egal, ob Trompete (!), Horn (!!), Oboe, Flöte, Klarinette usw.: die TSOI-SolistInnen präsentieren sich an diesem Abend ausnahmslos als Mitglieder einer Top-Liga. Bravo!

Der letzte Eindruck ist bekanntlich der am meisten haften bleibende, und so überragt Mahlers Fünfte, nach der Pause angesetzt, das Vorangegangene. Das ist im vorliegenden Fall aber höchst ungerecht. Denn den offiziellen Auftakt des Konzerts bestreitet Starpianist Paul Lewis, kurzfristig für den erkrankten Schlagzeuger Simone Rubino eingesprungen, mit Beethovens 4. Klavierkonzert.

Schon letzten Sommer wusste Lewis bei den Festspielen in Erl mit (sämtlichen fünf) Klavierkonzerten Beethovens zu begeistern. An der Seite des TSOI präsentiert sich der Brite an diesem Abend daher erwartungsgemäß: brillant, gefühlvoll, auf den Punkt und dabei völlig unprätentiös. Ein bescheidener, sympathischer Könner.