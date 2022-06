Mega-Transfer im Ski-Zirkus: Kristoffersen fährt jetzt auf Hirscher ab

Salzburg/Wien – Daniel Yule hatte sie einst – in aller Ehrfurcht – als „Aliens“ bezeichnet. Ganz einfach nicht von dieser Welt. Jahrelang hatten sich Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen in den technischen Disziplinen ein Duell auf allerhöchstem Niveau geliefert. Um nun – nicht ganz überraschend – gemeinsame Sache zu machen. Hirscher als Teamchef des „Van Deer“-Projekts und Kristoffersen als aktives Zugpferd. „Es ist eine großartige Gelegenheit, die Dinge auf eine neue Ebene zu heben“, wurde der 27-jährige Riesentorlaufweltmeister von 2019 in einer Aussendung zitiert. Die Beziehung zum 2019 zurückgetretenen Hirscher bezeichnete der Sieger von 28 Einzelweltcuprennen als wirklich besonders. „Es ist eine Freundschaft, die als faire Rivalität begann. Jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam zu gewinnen.“

Hirscher selbst sprach von Kristoffersen als stärkstem Konkurrenten in seiner aktiven Zeit und freut sich auf die Kooperation mit dem in der abgelaufenen Saison nach Problemen wiedererstarkten Technikspezialisten und Slalomweltcupgewinner. „Mit so einem Top-Athleten zusammenarbeiten zu dürfen, ist wirklich ein Privileg. Unglaublich, dass so etwas zu so einem frühen Zeitpunkt unseres Projekts bereits möglich ist“, sagte Hirscher, der Van Deer 2021 gegründet hat und zuletzt zahlreiche vielversprechende Zukunftsweichen gestellt hat. Nach dem Wechsel von ÖSV-Sportdirektor Toni Giger lotste man auch namhafte Serviceleute und Materialentwickler in die kleine Ski-Schmiede nach Mittersill. (m.i., APA)