Pensionist krachte in Niederösterreich in ein Polizeiauto

Sieghartskirchen – Ein Pensionist ist am Freitagabend bei Kogl, Gemeinde Sieghartskirchen (Bezirk Tulln), mit seinem Pkw in einen Streifenwagen gekracht, als die Polizisten dort eine Verkehrskontrolle durchführten. Ein Beamter konnte sich gerade noch durch einen Hechtsprung zur Seite retten, um nicht vom Wagen gerammt zu werden. Er wurde dabei leicht verletzt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln am Samstag.