Schauspieler und „Trailer"-Moderator Frank Hoffmann gestorben

Wien – Eine ganze Generation an Österreicherinnen und Österreichern wurde dank ihm zu Kinofans: Nun ist Frank Hoffmann, der über zwei Jahrzehnte das ORF-Publikum mit der Sendung „Trailer" über das aktuelle Filmgeschehen informierte, im Alter von 83 Jahren verstorben. Dies teilte sein Haussender ORF am Samstag mit. Zugleich war der gebürtige Deutsche weit mehr als ein Fernsehmoderator, sondern erarbeitete sich über die Jahrzehnte ein treues Theaterpublikum in Österreich.

Geboren wurde Frank Hoffmann am 16. Juli 1938 nahe Dresden und absolvierte später seine Schauspielausbildung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München. Nach Stationen an mehreren deutschsprachigen Theatern wurde der junge Frank Hoffmann 1967 Mitglied des Burgtheater-Ensembles. Zum Gesicht, das in Österreich auf der Straße erkannt wurde, machte ihn dann aber die Moderation der Kinosendung „Trailer" im ORF, die Hoffmann mit seiner markant-weichen Stimme von 1975 bis 1994 innehatte. Aber Hoffmann war auch nach dem Ende von "Trailer" höchst aktiv und stand nicht nur auf der Bühne, sondern übernahm auch Regieaufgaben und engagierte sich für den guten Zweck. (APA)