Gerlos Straße nach Erdrutsch ab 10.30 Uhr wieder befahrbar

Gerlos – Die Gerlos Straße (B165) ist Samstagnacht verschüttet worden. Auf Höhe Gmünd war ein Erdrutsch abgegangen, die Straße musste zwischen Gmünd und Gerlos gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten waren bis in die Vormittagsstunden des Pfingstmontags voll im Gang. Die gute Nachricht für betroffene Autofahrer und Anrainer: Ab 10.30 Uhr kann die Strecke wieder befahren werden. Das teilte das Land in einer Aussendung mit.

Laut Polizei kam es aufgrund eines Starkregens mit Hagel gegen 20.30 Uhr zu dem Murenabgang, weil zwei Bäche in Gerlos über die Ufer getreten waren und dabei rund 200 Meter der Gerloser Bundesstraße geflutet hatten. Die Feuerwehr Gerlos, mehrere Bagger und Radlader der umliegenden Erdbewegungsfirmen und die Straßenmeisterei Zell am Ziller waren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Aufgrund der starken Verschmutzung der Fahrbahn bleibt die Gerlos Straße in Absprache mit der Straßenmeisterei Zell am Ziller bis Sonntagvormittag gesperrt.