Reiseverkehr durch Tirol: Festsitzen, wenn andere auf Urlaub fahren

Stau am Fernpass: „Wir kommen weder nach Reutte noch nach Innsbruck“, sagt der Lermooser Bürgermeister Stefan Lagg.

Von Garmisch strömen unzählige Pkw und Lkw ins Land, um auf die Fernpassstraße zu gelangen, wo 12.000 Autos pro Tag gezählt werden. An Wochenenden, wenn sich gefühlt halb Deutschland in Richtung Süden auf den Weg macht, sei es „extrem“. Als gelernter Außerferner lasse man das eigene Auto an Wochenenden stehen. „Wir kommen weder nach Reutte noch nach Innsbruck“, sagt der Bürgermeister.