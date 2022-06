Heftige Gewitter über Tirol: Stromleitungen und Festzelt umgerissen

Nach einem heißen Sonntag zogen heftige Gewitter über Tirol und richteten Schäden an. An mehreren Orten gab es Sturm- und Hagelböen, etwa im Raum Landeck, wo Stromleitungen und Bäume umstürzten oder in Kössen, wo ein großes Festzelt auf mehrere Pkw geworfen wurde.