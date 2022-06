Starkregen, Hagel, Sturm: Tiroler Feuerwehren nach Unwetter gefordert

Die von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) vorab angekündigte Unwetterfront bahnte sich am Nachmittag über Vorarlberg den Weg nach Tirol. Innerhalb einer Stunde wurden im Ländle 31 Feuerwehreinsätze registriert, vor allem wegen herabgestürzter Äste, überfluteten Straßen und Wassereintritt in Keller. Die Ausmaße des Unwetters waren allerdings weniger schlimm als befürchtet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Unterland waren die Einsatzkräfte hauptsächlich wegen der Auswirkungen des Sturms gefordert. Starker Wind sorgte vielerorts für Schäden. So stürzten etwa in Jenbach und Kramsach Bäume um, in Kössen wurde ein Festzelt „Opfer“ der Böen. Laut derzeitigem Stand gibt es aber keine Verletzten.

Am Abend soll das Gewitter laut Vorhersage nach Osttirol weiterziehen. Ab Mitternacht beruhigt sich die Lage dann wieder. In manchen Tälern kann sich aber Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad.

Das heftigste Wetter wurde in Oberösterreich zwischen 17 und 21 Uhr vom Innviertel bis zur Pyhrn-Eisenwurzen erwartet. Die stärksten Regengüsse werden voraussichtlich im Innviertel niedergehen, Sturm mit Spitzen von 80 km/h und darüber sei in allen Landesteilen wahrscheinlich, so die ZAMG in ihrer Warnung. Auch Hagel könne dabei sein.