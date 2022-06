Unwetterwarnung: Starke Gewitter mit Hagel und Sturmböen über Tirol

Hagel auf der Hochthörle Hütte in Ehrwald. © Zeitungsfoto.at

Wien – Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) hat am Sonntag eine Gewitterwarnung für den Abend ausgegeben. Ausgehend vom Innviertel in Oberösterreich, dem Flachgau und Tennengau in Salzburg aber auch von Tirol werden heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet, die sich bis Mitternacht nach Osten und Süden ausbreiten.

© Hochthörle Hütte

Die angekündigte Unwetterfront machte sich am Nachmittag zunächst in Vorarlberg bemerkbar. Innerhalb einer Stunde wurden dort 31 Feuerwehreinsätze registriert, vor allem wegen herabgestürzter Äste, überfluteten Straßen und Wassereintritt in Keller. Die Ausmaße des Unwetters waren allerdings weniger schlimm als befürchtet. Nach Auskunft der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Feldkirch waren die Gewitter, Starkregen und vereinzelte Hagelschläge rasch örtlich wieder vorbei. Personen kamen nach einer ersten Bilanz nicht zu schaden.

Im Tiroler Außerfern entlud sich gegen 15 Uhr ein Unwetter. Stellenweise kam es zu Starkregen und heftigen Hagelschauern. Auf der Hochthörle Hütte in Ehrwald sah es nach dem Unwetter etwa aus wie nach einem Schneesturm. Mit Schaufeln mussten die Hagelkörner aus dem Weg geräumt werden.

Am Abend sollen vor allem noch das Unterland und Osttirol betroffen sein. Ab Mitternacht beruhigt sich die Lage dann wieder. In manchen Tälern kann sich aber Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad.

Das heftigste Wetter wird in Oberösterreich zwischen 17 und 21 Uhr vom Innviertel bis zur Pyhrn-Eisenwurzen erwartet. Die stärksten Regengüsse werden voraussichtlich im Innviertel niedergehen, Sturm mit Spitzen von 80 km/h und darüber sei in allen Landesteilen wahrscheinlich, so die ZAMG in ihrer Warnung. Auch Hagel könne dabei sein.

