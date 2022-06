Wanda trieb Innsbruck mit Amore durch die Nacht

Für eine gute Stunde drückte Wanda die schnellen Nummern durch, dabei wurden auch die neuen Lieder "Rocking in Wien" und "Va bene" ausprobiert – wobei vor allem letztere Nummer mit der sich wiederholenden Zeile "Es muss weitergehen" den Nerv der Zeit traf und beim Publikum Anklang fand. Erst dann wurden für kurze Zeit ruhigere Töne angeschlagen. Neben Bob Dylans "Blowing in the Wind" – dessen erste Zeilen in "How many roads must a man walk down, before you can call him a woman?" umgedichtet wurden – gab die in Wien gegründete Band begleitet von Streichern den atmosphärischen Song "0043" zum Besten.