Mehrere Personen in Innsbruck in Schlägerei verwickelt: Zwei Verletzte

Innsbruck – Mit zwei Verletzten endete am Sonntag eine Schlägerei vor einer Bar in der Amraser Straße, in die mehrere Personen verwickelt waren. Laut Polizei gerieten sich gegen 23 Uhr drei bulgarischen Staatsangehörige im Alter von 40, 47 und 51 Jahren mit einer anderen Gruppe aus drei bis vier bislang unbekannten Personen in die Haare. Die Hintergründe sind unklar.