Tödlicher Unfall in Buch: 35-jähriger Motorradlenker verunglückt

Buch in Tirol – In Buch im Bezirk Schwaz hat sich am Montag ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Wie die Polizei bestätigte, handelt es sich beim Opfer um einen 35 Jahre alten Deutschen. Er hatte gegen 9.40 Uhr auf der B 171 sich offensichtlich nach einem Überholmanöver nicht mehr rechtzeitig einreihen können und war frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw kollidiert.