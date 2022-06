Debütant Fügen und Imst zogen ins Tiroler Cup-Finale ein

Natters (Paul Stenico, blau) verlor in Fügen (Mathias Madersbacher) mit 0:2 und musste den Traum vom Cup-Finale begraben.

Fügen, Kufstein – Das waren die Zutaten für ein großes Fußballfest: Der Underdog FC Natters zog am Montag alle Register, um im Halbfinale des Kerschdorfer Tirol-Cups in Fügen eine Heimspiel-Atmosphäre zu generieren. Ein Gros der knapp 250 mitgereisten Fans machte Gebrauch vom organisierten Fanbus und verdeutlichte lautstark den internen Stellenwert der Begegnung. Die Unterstützung wurde letztlich nicht belohnt. Der Tirol-Ligist musste den Final-Traum begraben und die Zillertaler zogen durch den 2:0-Erfolg erstmals in das Endspiel ein.