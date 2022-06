Felbertauernstraße bleibt wegen Mure gesperrt: Umleitung für Osttiroler Pendler

Die Felbertauernstraße wurde auf einer Länge von 700 Metern von Schlamm und Geröll verlegt. Die Felbertauernstraße war zum Teil zwei Meter tief verschüttet. In Lienz sowie in Matrei in Osttirol wurden von den Straßenmeistereien Hinweisschilder aufgestellt, damit Pendler aus Osttirol „nicht umsonst Richtung Felbertauern aufbrechen", erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Laut dem Salzburger Landesfeuerwehrverband gab es in der Nacht auf Dienstag in Hollersbach zehn Feuerwehreinsätze, in Mittersill sieben und in Bramberg vier. Es folgen Uttendorf, Stuhlfelden und Zell am See mit jeweils einem. Insgesamt waren in der Nacht 167 Männer und Frauen der Pinzgauer Feuerwehren im Einsatz.