Felbertauernstraße wegen Mure weiterhin gesperrt: Umleitung für Osttiroler Pendler

Lienz, Mittersill – Nach einem Murenabgang in Mittersill in Salzburg war die Felbertauernstraße (B161) auch am Dienstagmorgen noch in beiden Richtungen gesperrt. Wie lange die Straßensperre andauern wird, ist vorerst noch nicht bekannt. Zu Mittag sollte eine neuerliche Begutachtung stattfinden.