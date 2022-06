Imster Pfingstfest: 5000 Besucher kamen zur Eröffnungsfeier

3000 Gäste waren am Pfingstsamstag im Wandergebiet von Hoch-Imst unterwegs, 2000 am Sonntag. Chris Steger war der große Publikumsmagnet mit seinem Konzert bei der Untermarkter Alm.

Imst – Am Pfingstwochenende wurde rund um den Alpine Coaster Imst die offizielle Einweihung der neuen Gondelbahnen gefeiert. „Das war ein wirklich schöner Erfolg, dass so viele Besucherinnen und Besucher unserer Einladung gefolgt sind. Dieses Wochenende hat einmal mehr gezeigt, welchen Zugewinn an Erlebnis- und Angebotsqualität die neuen Imster Bergbahnen für die Stadt und unsere gesamte Region darstellen“, zeigt sich Geschäftsführer Bernhard Schöpf hochzufrieden über die gelungene Veranstaltung.

Zugkräftig war dabei das große Event-Programm mit dem Auftritt von Austro-Pop-Shootingstar Chris Steger. Zahlreiche seiner Fans versammelten sich an der Mittelstation der neuen Seilbahn. Der Pinzgauer Musiker gab am Samstag seine Hits wie „Zefix“ oder „Leicht Kennt Ma’s Hom“ zum Besten. Die Locals von Kohler und Schnute – erst kürzlich in Berlin mit dem „German Songwriting Award“ ausgezeichnet – eröffneten das Konzert und präsentierten Songs von ihrem am Vortag veröffentlichten Album „Extrem Normal“.