TT-Analyse zu Boris Johnson: Vom Helden der Brexiteers zur traurigen Figur

Für Boris Johnson ist die Party vorbei. Dass sich der amtierende britische Premierminister von den konservativen Tories gestern einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen musste, verdeutlicht seinen Abstieg. Der einstige Held und Hofnarr der Brexiteers ist schwer angezählt.

Mit den alkoholgeschwängerten Partys in seinem Amtssitz in der Downing Street während des für viele Briten dramatischen Corona-Lockdowns hat der Premier, der mit seiner hemdsärmeligen Art und seinen unkonventionellen Auftritten auch den so genannten „kleinen Mann“ zu überzeugen wusste, viele seiner Anhänger verärgert und seinen Kredit verspielt. Auch wenn bei den Tories die Schwergewichte noch nicht aus der Deckung gehen wollen, hat der interne Kampf um seine Nachfolge als Tory-Chef und Premier längst begonnen. Im jahrelang ausweglos erscheinenden Brexit-Irrgarten räumte er seine Vorgängerin Theresa May zur Seite, führte die Tories Ende 2019 zu einem fulminanten Wahlsieg und am 31. Jänner 2020 aus der EU. Johnson wurde bei den Brexiteers und vor allem in seiner konservativen Partei als Held gefeiert.

Doch die Aufbruchsstimmung nach dem vollzogenen Brexit wollte sich nie einstellen. All die Versprechungen in Hinblick auf ein neues Großbritannien, das frei von den Fesseln Europas seine wahren Stärken zeigen könne, entpuppten sich rasch als hohle Phrasen. Der Brexit bringt viel mehr die Einheit des Vereinigten Königreichs in Gefahr. Hinter der Fassade des royalen Rausches rund um die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sind tiefe Risse erkennbar. In Schottland wird der Wunsch nach Unabhängigkeit nicht leiser und in Nordirland drohen alte blutige Konflikte wieder aufzubrechen.