„Auf Messers Schneide": Hat das Great Barrier Reef noch eine Zukunft?

Eine Demonstration für das Great Barrier Reef in Brisbane Ende März dieses Jahres.

Brisbane – Ob Fischschwärme, Buckel- und Zwergwale, Meeresschildkröten, Haie, Rochen, bunte Korallen oder sanft schwingende Seeanemonen – das Great Barrier Reef im Ozean vor der Nordostküste Australiens gilt mit seiner Vielfalt an faszinierenden Lebewesen als eines der atemberaubendsten Naturwunder des Planeten. Aber immer mehr Korallenbänke mutieren zu einer Art unterseeischem Geisterwald: Die Nesseltiere stehen fahl und weiß da - ein Ergebnis immer häufigerer Korallenbleichen.

Das weltgrößte Riff, das sogar aus dem Weltraum zu sehen ist, ist wegen der Meereserwärmung zunehmend in Gefahr. "Die Zukunft des Great Barrier Reef steht auf Messers Schneide, aber es ist noch nicht zu spät, es zu retten", sagte Anna Marsden, Direktorin der Stiftung "Great Barrier Reef Foundation", anlässlich des Welttags der Ozeane am 8. Juni.

Schon im März warnten Experten angesichts wärmerer Meerestemperaturen vor einer erneuten schweren Korallenbleiche am Great Barrier Reef. Seit Mai ist klar: Mehr als 90 Prozent der Riffe sind bereits betroffen. Es ist die vierte massive Bleiche seit 2016.

"Korallenbleichen wurden in allen drei Regionen des Riffs gemeldet, und das Ausmaß reicht von mäßig bis schwer", sagte Stiftungsleiterin Marsden. Die Korallen stoßen bei schwierigen Bedingungen die für die Färbung sorgenden Algen ab, mit denen sie sonst zusammenleben. Gebleichte Korallen sind extrem gestresst, aber – und das ist die gute Nachricht – sie leben noch. "Wenn die Ursache ihres Stresses beseitigt wird und es beispielsweise kühler wird, ist es Korallen möglich, sich zu erholen."

Der Klimawandel ist die mit Abstand größte Bedrohung für das Great Barrier Reef und die Korallenriffe weltweit. Oft kommen aber noch andere Faktoren hinzu - so auch in Australien. "Schlechte Wasserqualität, korallenfressende Dornenkronen-Seesterne sowie Wirbelstürme und Unwetter sind ebenfalls Teil einer wachsenden Kombination von Bedrohungen", so Marsden.