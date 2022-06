51-Jährige bei Unfall mit E-Bike in Erpfendorf schwer verletzt

Erpfendorf – Eine 51-Jährige ist am Montag bei einem Unfall mit ihrem E-Bike in Erpfendorf schwer verletzt worden. Die Frau war offenbar auf eine Kreuzung an einem Radweg zugefahren, als sie kurz vor der Kreuzung so abrupt abbremste, dass sie über den Lenker nach vorne geschleudert wurde.