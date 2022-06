Gehirn macht Überstunden: Warum wir träumen und was Träume bedeuten

© iStock

Von Judith Sam

Die Bar ist gut besucht, kurz nach Mitternacht. ABBA trällert aus den Boxen, der Tresen klebt unter den Ellbogen. „Na, so spät noch unterwegs?“, fragt die Hyäne am Hocker links. Wie bitte, eine sprechende Hyäne? Na ja, passt irgendwie zu der surrealen mannshohen Gestalt aus giftgrünem Pudding zur Rechten. „Wer braucht schon Logik?“, kichert die. Die Rede ist – man ahnt es bereits – von einem Traum.

Nacht für Nacht tauchen wir ein in skurrile Welten, abseits von Physik und Moral, die am Morgen oft keinen Sinn ergeben. „Insofern man noch weiß, welche Szenen man durchlebt hat“, relativiert David Riedl. Laut dem Innsbrucker Psychologen muss man meist erst lernen, sich zu erinnern: „Indem man konsequent Traumtagebuch führt. Darin werden jedes Erinnerungsbruchstück sowie Assoziationen notiert. Im Rahmen analytischer Therapien schließen wir daraus Querverbindungen, die helfen, Probleme des Alltags zu verstehen und bewältigen.“

Dr. David Riedl arbeitet an der Universitätsklinik für Psychiatrie II in Innsbruck. © MedUni/David Bullock

Nachts toben die Affen

So behandle er an der Innsbrucker Universitätsklinik für Psychiatrie II etwa Patienten mit Prüfungsangst: „Anhand der Traumdeutung kann sich herauskristallisieren, dass die Konflikte der Familie oder Partnerschaft zugrunde liegen.“ Weil diese Interpretation sehr individuell sein sollte, lehnt Riedl allgemeine Traumdeutung ab. Es wäre etwa unseriös zu sagen, dass jeder, der von tollenden Affen träumt, seiner Kindheit nachtrauert.

Abseits der Meinung Riedls diskutieren Forscher jedoch seit Jahrhunderten, ob Träume nicht nur der nächtlichen Bespaßung des Gehirns dienen. In den 60er-Jahren erklärte der amerikanische Psychiater Allan Hobson sie zum „sinnlosen Synapsengeflimmer“. Psychoanalytiker Sigmund Freud hingegen erhob sie zum „Königsweg ins Unterbewusste“ – einer Art unzensierter Spielwiese der Gedanken. „In denen man auslebt, was im Alltag verpönt ist – von verdrängten sexuellen Wünschen bis hin zum Attentat“, schildert der Psychologe. Wer weiß, wie viele Chefs so nachts bereits gemeuchelt wurden, um der Seele Erleichterung zu verschaffen.

Vergessen oder speichern?

Riedl geht einen Schritt weiter und erklärt Träume zu einer Art Fließband, auf dem die Reize des Tages sortiert werden: „Unwichtiges wird vergessen, Wichtiges ins Langzeitgedächtnis übertragen.“ Im Alltag bleibt dem Gehirn nicht genug Zeit dafür – prasseln doch elf Millionen Informationen pro Sekunde auf uns ein, von denen wir nur 40 verarbeiten können: „Träger von Brillen spüren die etwa nur, wenn sie daran denken.“

Dem nächtlichen Treiben gehen nicht nur Psychologen auf den Grund. Im Innsbrucker Schlaflabor forscht Neurologin Birgit Högl, indem sie Träumende in verschiedenen Schlafstadien weckt: „Um zu fragen, was sie geträumt haben. Auch Fragebögen helfen, Inhalte abzufragen. Darüber hinaus können Methoden, wie ein MRT, mögliche, wenn auch indirekte, Hinweise auf Trauminhalte geben. Etwa wenn Gehirnareale aktiviert werden, die bei bildlichen Eindrücken oder Emotionen beteiligt sind.“ Der präfrontale Kortex etwa, das Areal hinter der Stirn, koordiniert im Wachzustand kognitive Fähigkeiten, wie das Arbeitsgedächtnis.

Sinkt der Mensch jedoch in Morpheus’ Arme, scheint dieser Gehirnbereich die Arbeit einzustellen. Das kritische, reflektierende Denken setzt aus – was erklärt, warum Träume manchmal so bizarr und unrealistisch ausfallen.

Monster unter dem Bett

Besonders realitätsferne Handlungen können laut Riedl auch Indiz einer Alzheimer-Erkrankung sein: „Da Trauminhalte stark mit der Erinnerungsfunktion zusammenhängen – die in diesem Fall langsam schwindet.“

Kinder hingegen würden nachts deutlich realistischere Dinge durchleben als Erwachsene. Unter deren Bett lauert ein nahezu reales Monster, während Erwachsene meist nur ein schemenhaftes Gefühl von Angst verspüren. Besonders qualvoll ist dies bei Opfern eines schweren Traumas, die das in Form von Albträumen immer wieder durchleben. „Vereinzelte Albträume kommen bei den meisten Menschen vor – wenn sich auch nicht alle erinnern“, weiß die Leiterin des Schlaflabors an der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck. Bedeutung als Krankheit erlangen sie, wenn sich Betroffene aus Angst vor den erschütternden Szenen kaum noch trauen einzuschlafen.

In Einzelfällen kann ihnen eine Therapie helfen. Hastet der Träumende etwa Nacht für Nacht durch ein marodes, dunkles Parkhaus auf der Flucht vor einer Kreatur, raten Psychologen, den Traum in Gedanken zu überarbeiten. Sitzt der Getriebene während des Tages in der sicheren Ordination, wird er aufgefordert, sich vorzustellen, das Parkhaus sei hell erleuchtet, frisch gestrichen, rieche gut und kein Monster, sondern nur ein kleiner flauschiger Hund nähere sich. Dieses überschriebene Szenario gilt es vor dem Einschlafen zu visualisieren – nicht in der Hoffnung, nun davon zu träumen, sondern den Traum emotional neu zu belegen und sich nicht mehr hilflos zu fühlen.

Zu realem, nicht nur geträumtem Horror kann es bei Auswüchsen der REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD) kommen: Nachts durchläuft man vier Schlafphasen – die Einschlafphase, in der Schäfchen gezählt werden, die Leicht- und Tiefschlafphase. Zuletzt folgt der REM-Schlaf (Rapid Eye Movement – also die Phase der raschen Augenbewegung), dessen Träume die emotionalsten sind. Gesunde Personen sind während dieser Phase bewegungsunfähig.

Diese Muskellähmung dient als Schutzvorrichtung, die gesunde Gehirne organisieren, sodass der Schlafende nicht das ausführt, was er träumt. Man stelle sich nur vor, zum Sprung vom imaginären Zehn-Meter-Brett in den Pool anzusetzen oder sich ein Duell mit abtrünnigen Musketieren zu liefern. „Bei Personen, die von RBD betroffen sind, ist dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt, sodass sie in Bewegung umsetzen, was sie träumen“, erklärt die Neurologin.

Ein diesbezüglich extremer Fall ging vor Jahren durch die Presse, in dem ein Mann freigesprochen wurde, der nachts seine Frau ermordet hatte. Mit Hilfe von Schlafmedizinern und schlafmedizinischen Forensikern wurde der Fall als „Automatismus ohne psychiatrische Erkrankung“ klassifiziert und der Mann freigesprochen.

Den Traum „lenken“

Die REM-Schlaf-Verhaltensstörung tritt häufig in der zweiten Lebenshälfte auf, und kann auf das erhöhte Risiko, eine neurodegenerative Erkrankung zu entwickeln, hinweisen. Allerdings ist es laut Högl schwer, diese Erkrankung ohne Untersuchung im Schlaflabor verlässlich zu diagnostizieren: „Da es viele andere Gründe gibt, warum man im Schlaf ausschlägt.“

Deutlich weniger fatal, ja beinahe angenehm, klingt hingegen das luzide Träumen. „Hier ist sich der Mensch dessen bewusst, dass er träumt – und kann sogar etwas Einfluss auf die Handlung nehmen“, schildert Högl. Unterschiedliche Methoden sollen helfen, das zu erlernen – doch für Laien sind die meist eher schlafraubend als erholsam. Schade, denn sonst könnte man nachts mit Superman um die Häuser ziehen oder endlich einen Marathon bewältigen.

Apropos Sport: Menschen mit erworbener körperlicher Beeinträchtigung berichten häufig, dass sie sich im Traum normal fortbewegen – fern des Rollstuhls.

Nicht nur sie, sondern auch Kreative profitieren von den nächtlichen Welten. So habe Salvador Dalí die Eingebung zu vielen Bildern im Schlaf ereilt. Ähnlich kreierten die Beatles ihr Lied „Yesterday“ und auch der entscheidende Hinweis für Nähmaschine und Periodensystem sei traumbedingt. Heureka!

Altes Ägypten Bereits die alten Ägypter fragten sich morgens, warum sie geträumt hatten. Während der Nacht tauche die Seele nämlich in einen himmlischen Ozean, kommuniziere mit Göttern und erwache jeden Morgen verjüngt und ein wenig weiser

Die Wikinger Träumten Wikinger, nahmen sie Kontakt zu ihren Verstorbenen und übernatürlichen Wesen auf – so der Glaube. Im Schlaf teilten Feen und Geister ihnen mit, wie sie mit Problemen umgehen oder wovor sie sich in Acht nehmen sollten.

Hippokrates Hippokrates sah bereits im Altertum einen Zusammenhang zwischen Träumen und Krankheiten. Darum notierte der griechische Arzt bei Kranken, wie deren Träume verliefen. Nur wer nachts ruhig schlafe, lasse der Seele Zeit, Gebrechen zu beheben.

Das Mittelalter Im Mittelalter schien eines klar: Träume sind meist Trugwerk der Dämonen, die Menschen vom rechten Weg abbringen sollten. Nur der Adel sei im Stande Botschaften des Teufels von Träumen aus der Feder Gottes zu unterscheiden.