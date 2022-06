Stans – Am Dienstagvormittag entlud ein 64-Jähriger einen Lkw in Stans. Dabei stürzte der Mann von der Hebebühne des Lastwagens. Er erlitt laut Polizei eine schwere Beinverletzung. Der Deutsche wurde von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)