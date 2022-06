1:1 im Klassiker Deutschland gegen England, Sieg für Italien gegen Ungarn

Mit dem verwandelten Elfer erzielte Harry Kane nicht nur den Ausgleich sondern auch seinen 50. Treffer für die Three Lions. © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

München – Im ewigen Klassiker zwischen Deutschland und England haben die "Three Lions" in der Fußball-Nations-League dank eines späten Elfertores von Stürmer-Star Harry Kane ein Unentschieden erkämpft. Am Dienstagabend erzielte der Torjäger in der 88. Minute das späte 1:1 (0:0) für den EM-Finalisten beim Erzrivalen in München. Die DFB-Elf war durch den Gladbacher Jonas Hofmann (50.) in Führung gegangen, unter Hansi Flick blieb Deutschland auch nach dem elften Spiel weiter ungeschlagen.

Allerdings war es das dritte 1:1 für die Flick-Elf in Serie. Neuer Tabellenführer der Gruppe A3 ist Italien. Der runderneuerten Mannschaft gelang im zweiten Gruppenspiel das ersehnte Erfolgserlebnis. Nach dem respektablen 1:1 gegen Deutschland gewann der Europameister gegen Ungarn mit 2:1 (2:0). Die Tore für die "Squadra Azzurra" in Cesena erzielten Nicolo Barella (30.) und Lorenzo Pellegrini (45.), Gianluca Mancini (61.) unterlief ein Eigentor. Zuletzt hatte die Mannschaft von Roberto Mancini im "Finalissima" gegen Argentinien ein 0:3 kassiert und zuvor überraschend die WM-Qualifikation verpasst.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben gemeinsam mit den Engländern vor dem Anpfiff des Nations-League-Spiels in München ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. © IMAGO/David Klein

In der mit 66.289 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena in München setzten die Spieler beider Teams vor dem Ankick ein Zeichen gegen Rassismus. Alle 22 Profis gingen unmittelbar vor Spielbeginn aufs Knie, auch Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande schloss sich an. Die Briten nutzen die Geste vor jedem Spiel, die Deutschen schlossen sich für den guten Zweck an. "Weil wir natürlich die Aktion der Engländer unterstützen wollen, weil es eine sehr gute Sache ist", hatte ManCity-Profi Ilkay Gündogan schon vor dem Spiel gesagt.

Flick änderte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 in Italien am Samstag an sieben Positionen. Nur Kapitän Manuel Neuer im Tor, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich und Thomas Müller behielten ihren Platz. Bei den Engländern waren noch zehn Spieler dabei, die Deutschland im EM-Achtelfinale vor einem Jahr in Wembley mit 2:0 besiegt hatten.

