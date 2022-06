Pfingstwochenende mit Nachwehen: Fahrverbote in Tirol werden verschärft

Ingrid Felipe bittet Donnerstag zum Verkehrsgipfel ins Landhaus. Da werden weitere Maßnahmen für den Fronleichnamstag besprochen. © Böhm

Innsbruck – Der Weg in den Süden endete für viele Verkehrsteilnehmer am vergangenen Samstag im Stau. Und mittendrin auch die einheimischen Autofahrer. Der Reiseverkehr ist zurück, er hat in der Corona-Krise nur eine Pause gemacht. Die verordneten Abfahrverbote (Verbote, auf niederrangige Ausweichrouten durch die Dörfer abzufahren) wirkten nur bedingt. Alles lief nicht nach Plan, schon am Samstag wurden mangelnde Kontrollen kritisiert.

Verkehrsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) will das so nicht stehen lassen. „Der Pfingstsamstag war erwartungsgemäß der verkehrsstärkste Tag am vergangenen Wochenende. Insbesondere der ,Ausweichverkehr‘ aus Richtung Westen in Zirl, Kematen und Völs auf das nachrangige Straßennetz stellte die Polizei und die Straßenaufsichtsorgane vor große Herausforderungen.“ Durch die Umdisponierung von Kontrollorganen, zusätzliche Polizeistreifen sowie eine temporäre Sperre des rechten Fahrstreifens vor dem Bergisel-Tunnel hätte schließlich die doppelte Anzahl an Fahrzeugen aus Richtung Westen bei der Zusammenführung von Inntal- und Brennerautobahn erreicht und damit die Situation entschärft werden können. „Dies war nur möglich, weil es aus dem Unterland – auch aufgrund der Dosiermaßnahmen – entsprechend wenig Verkehr gab.“

Die mehr als 22.000 Zurückweisungen am Pfingstwochenende wegen der geltenden Fahrverbote auf den Ausweichstrecken verdeutlichen für Felipe aber einmal mehr, dass Tirol nicht nur beim Schwerverkehr, sondern auch für den Urlauberreiseverkehr ein Transitland ist. Unser Straßennetz erreicht an solchen Reisetagen die absolute Kapazitätsobergrenze. Laut der Verkehrsreferentin arbeitet das Land bereits an weiteren Verschärfungen und Verbesserungen. „Daher laden wir noch diese Woche unsere Systempartner ins Landhaus ein, um das vergangene Pfingstwochenende zu evaluieren. Zudem werden wir weitere Maßnahmen auf der A12 westlich von Innsbruck mit Hinblick auf das verlängerte Fronleichnamswochenende besprechen und prüfen.“

Transitforumchef Fritz Gurgiser fordert indessen eine Überprüfung aller Lkw-Fahrverbote auf ihre Wirksamkeit sowie eine generelle Herabsetzung der Geschwindigkeit in allen Gemeinden auf Tempo 40 km/h. (pn)