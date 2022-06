„Man spürt die Wertschätzung“: TT-Zustellerin plaudert aus dem Nähkästchen

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause konnten der Leiter der Hauszustellung, Daniel Knabl, sowie die Gebietsleiter Alexandra Tanzer, Wolfgang Oberthanner und Hakob Grigoryan kürzlich rund 60 der verdienstvollen ZustellerInnen beim Informations- und Dankeschön-abend der Tirol Logistik im Haller Gasthof Maria Theresia begrüßen. Sie sind, teils seit vielen Jahren, im Bereich Innsbruck-Stadt, in den Martha-Dörfern sowie im Raum Hall-Wattens im Einsatz. Tirol-Logistik-Geschäftsführer Gerhard Fröhlich dankte den AusträgerInnen im Rahmen des gemütlichen Beisammenseins für ihre „gewaltige Arbeit“ in den letzten zweieinhalb Jahren: Sie hätten die fordernde Zeit der Pandemie „toll überbrückt“ und die Menschen mit unverzichtbaren Informationen versorgt – was in dieser Phase wichtiger denn je gewesen sei.