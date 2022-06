19-Jähriger nach Graffiti-Serie in Innsbruck ausgeforscht

Innsbruck – Ein 19-jähriger mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist nach einer Serie von Delikten im Raum Innsbruck ausgeforscht worden. Dem jungen Mann werden 38 Graffiti-Delikte im Zeitraum von Februar bis März diesen Jahres vorgeworfen, informierte die Polizei am Mittwoch. Großteils seien die Graffiti an Verteilerkästen der städtischen Kommunal- und Verkehrsbetriebe, an Werbetafeln und Hausfassaden angebracht worden. Der 19-jährige Deutsche zeigte sich bisher nicht geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.