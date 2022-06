Entdecke den FH-Campus und die Science Labs

FH Kufstein Tirol bildet seit 25 Jahren in technisch-wirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Ausrichtung Fachkräfte aus, die weltweit gefragt sind. In den Studiengängen werden modernste Inhalte am Puls der Zeit praxisnah und persönlich vermittelt. Am 22. Juni können Interessierte von 10:00 bis 13:00 Uhr beim Tech-Day einen Einblick in die technischen Bachelorstudiengänge gewinnen. Teilnehmen können alle, Vorkenntnisse sind nicht notwendig - vor allem für Schulen bietet sich der Tech-Day als spannende Exkursion an. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.